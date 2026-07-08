Calciomercato Juventus nuovi contatti con Vlahovi? | l’attaccante potrebbe tornare a Torino

L’attaccante serbo, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, non fa più parte della Juventus da quella data. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti tra il calciatore e i dirigenti bianconeri. La possibilità di un ritorno a Torino è finita al centro di discussioni, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta aperta e in evoluzione.

A quanto pare la telenovela Vlahovi? potrebbe tornare con una nuova stagione. Dopo la scadenza del contratto, lo scorso 30 giugno, i rapporti fra l’attaccante serbo e la dirigenza bianconera si sono interrotti bruscamente. Il club era favorevole a un rinnovo, ma a determinate condizioni economiche, che però non sono state accettate dall’entourage del giocatore. Secondo Tuttosport, nelle ultime ore ci sarebbe stato un clamoroso riavvicinamento fra le parti. Se, infatti, due settimane fa l’amministratore delegato era stato categorico sulla cessione di Vlahovi?, oggi le carte in tavola sembrano essere cambiate nuovamente. “Non l’abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte”, queste le parole dell’ad Carnevali, intervistato da Sky Sport. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Juventus, Carnevali: Mai parlato con Vlahovic. Kolo Muani e portiere le priorità

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