Il ministro ha affermato che il calcio deve tornare a essere uno sport praticato dai giovani per divertimento. Ha aggiunto che senza passione dei giovani, il calcio rischia di trasformarsi in un semplice spettacolo di successo, perdendo la sua natura sportiva. Ha sottolineato che la passione è legata all’etica e ha invitato a fare attenzione alle scelte che si fanno nel mondo del calcio.

“Se non c’è la passione dei giovani, il calcio è destinato a diventare sempre più uno spettacolo, importante, di successo, e sempre meno uno sport. Quello che lo fa sport è la passione e naturalmente questa è legata all’etica, per cui attenzione a tutte le scelte”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine del convegno ‘Oltre il tifo. Raccontare il calcio tra etica e passione’, a Palazzo Giustiniani, a Roma. “Cerchiamo di fare in modo che il calcio sia di nuovo il più possibile praticato dai ragazzi non per diventare campioni, ma per divertirsi”, ha aggiunto La Russa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calcio, La Russa: "Torni sport praticato da ragazzi per divertirsi"

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