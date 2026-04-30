L’Estate dei ragazzi in città Sei settimane insieme per crescere e divertirsi

A Vimercate sono aperte le iscrizioni per il centro ricreativo estivo dedicato ai ragazzi. L'iniziativa durerà sei settimane, offrendo ai partecipanti attività pensate per farli divertire e accompagnarli in un percorso di crescita. Le strutture della città ospiteranno i giovani durante questi giorni, con programmi e spazi dedicati alle attività estive. Le famiglie interessate possono iscrivere i figli per questa esperienza che combina svago e socializzazione.

Sei settimane per crescere e divertirsi. Via, a Vimercate, alle iscrizioni al Centro ricreativo estivo. Torna uno degli appuntamenti più attesi dai genitori. Non solo un aiuto concreto per conciliare tempi di lavoro e gestione familiare, ma un vero laboratorio educativo "dove bambini e ragazzi possono stare insieme e sperimentare nuove attività in un ambiente sicuro e stimolante", sottolinea l’Amministrazione. La macchina organizzativa è stata definita dalla Giunta che ha confermato una visione precisa: investire su inclusione, qualità educativa e benessere dei più giovani proprio nel periodo più delicato dell’anno, quello della chiusura delle scuole.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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