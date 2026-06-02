Il commissario tecnico ad interim ha dichiarato che ha chiesto ai giocatori di divertirsi prima della partita contro il Lussemburgo. Ha aggiunto che lui e la squadra sono emozionati e che il gruppo rappresenta il futuro. Ha anche detto che in campo i giocatori saranno liberi di esprimersi. La squadra è pronta per la sfida, con l’obiettivo di mostrare entusiasmo e libertà di gioco.

I primi 90’ di un cammino già scritto: Silvio Baldini, ct ad interim, comincia da qui, dallo stadio di Lussemburgo, la sua avventura alla guida della Nazionale dei grandi prima di tornare alla “sua” Under 21 lunedì prossimo dopo il viaggio a Creta. “Ai ragazzi ho detto di divertirsi senza pensare al risultato: hanno l’occasione di rappresentare il paese giocando a pallone. Cosa mi sento di dire agli italiani? Che in questo gruppo c’è il nostro futuro, ci sono i più bravi, giovani che si sono allenati con la testa e con il cuore.”, così Baldini. Il commissario tecnico per due partite ha toccato tasti che, di solito, non si toccano perché è fatto così e, così, si mostra: niente palla in tribuna, nessuna melina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco l'Italia di Baldini: "Ai ragazzi ho chiesto di divertirsi. Siamo emozionati: io e loro"

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