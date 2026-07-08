Cairo sul futuro di Enrico Mentana | Il rinnovo sulla parola forse no i contratti vanno fatti
Durante la presentazione dei palinsesti, Urbano Cairo ha affermato che il rinnovo di un contratto con Enrico Mentana potrebbe non essere solo una questione di accordo verbale, sottolineando che i contratti devono essere formalizzati.
Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti La7, apre uno spiraglio di incertezza sul futuro di Enrico Mentana: "Il rinnovo sulla parola forse no, i contratti vanno fatti". La risposta a una domanda di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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