Cairo sul futuro di Enrico Mentana | Il rinnovo sulla parola forse no i contratti vanno fatti

Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti La7, apre uno spiraglio di incertezza sul futuro di Enrico Mentana: "Il rinnovo sulla parola forse no, i contratti vanno fatti". La risposta a una domanda di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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