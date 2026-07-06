È morta Bice il Cavalier King Charles di Enrico Mentana | Amore mio infinito
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È morta Bice, una delle Cavalier King Charles di Enrico Mentana. Il giornalista l'ha salutata su Instagram: "Ciao Bice, amore mio infinito". Con Nina, la cagnolina aveva condiviso anche momenti in diretta tv, sotto il bancone del Tg La7 mentre il direttore era in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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