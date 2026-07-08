Il presidente di Rcs Mediagroup e del Torino ha annunciato che la squadra sarà composta da giovani e giocatori esperti, con un progetto specifico per il nuovo allenatore Ignazio Abate. La presentazione dei nuovi palinsesti di La7 si è svolta nello stesso contesto.

A margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di La7, il presidente di Rcs Mediagroup e del Torino Urbano Cairo ha parlato della prossima stagione, che vedrà alla guida della formazione granata il nuovo allenatore Ignazio Abate. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Cairo: “Il nuovo Toro sarà un mix di giovani ed esperti, cucito su misura per Abate”

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