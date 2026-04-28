un mix di giovani ed esperti ecco i volti della lista di saletti

Nella lista presentata dal sindaco si trovano sia giovani che figure più esperte, combinando diverse generazioni. L’obiettivo dichiarato è di portare nuovo impulso al secondo mandato amministrativo. La composizione del gruppo riflette un equilibrio tra competenze consolidata e entusiasmo giovanile, con l’intento di rafforzare il progetto politico in vista delle prossime sfide amministrative. La presenza di queste due categorie caratterizza la squadra che si candida a sostenere il primo cittadino.

"Un giusto mix di esperienza e giovani motivati, per dare nuovo slancio al secondo mandato del primo cittadino". Il sindaco uscente Simone Saletti, rompe gli indugi e presenta ufficialmente la squadra che lo sosterrà nella corsa elettorale. La lista ‘E Avanti!’ gode del supporto compatto del centrodestra, con il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Domani alle 19 l’inaugurazione della sede elettorale in Viale della Repubblica 41. "Un luogo al centro del territorio – annuncia Saletti – che sarà sempre aperto per parlare della nostra idea di Bondeno e per raccogliere le istanze che vorrete portarci". I grandi assenti di questa tornata sono Francesca Piacentini, attuale vicesindaco e assessore ai servizi sociali, e Michele Sartini, assessore alla promozione del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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