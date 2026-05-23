Moda il talento ’cucito’ su misura | la qualità tutta scuola e bottega

Un ragazzo di 17 anni, studente in un istituto tecnico, ha subito un grave incidente durante un laboratorio di sartoria. Mentre lavorava con ago e filo, si è accidentalmente punto al dito, provocandosi una ferita profonda. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto. Il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Milano – Rafforzare il collegamento tra sistema educativo e sistema produttivo della moda italiana, contribuendo a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro attraverso azioni condivise di ricerca, analisi dei fabbisogni professionali, formazione, comunicazione e certificazione delle competenze. È l’obiettivo dell’ Accordo quadro sottoscritto a Roma da Unioncamere, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda. «Sviluppare il dialogo scuola-impresa è essenziale per costruire le professionalità che il settore richiede, soprattutto dal punto di vista tecnico – sottolinea l ’imprenditrice di Parabiago Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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