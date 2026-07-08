La7 si sta concentrando su una strategia di espansione, puntando a un pubblico più ampio e meno orientato alla politica. Recentemente si sono diffuse voci su possibili cambiamenti nel palinsesto e nelle conduzioni, con particolare attenzione a Myrta Merlino e Barbara d’Urso. Il canale ha aperto le porte a Merlino, mentre si parla di un possibile addio di d’Urso. Nessuna conferma ufficiale è stata data ancora.

La7 è in un periodo di espansione,la tv sta diventando più nazional popolare e meno politicizzata, in questi giorni sono emersevoci su Myrta Merlino e Barbara d’Urso.Cairo,in conferenza stampa, non ha chiuso le porte alle due conduttrici, anzi, apprezza la loro professionalità e rivela alcuni retroscena. Myrta Merlino per anni è stata colonna portante di La7conL’Aria che tira,fin quando è stata lei a decidere di andare via e di accettare l’offerta proposta da Pier Silvio Berlusconi per condurre Pomeriggio Cinque. Ma dopo due anni ha perso la poltrona. Adessofonti riferiscono che stia facendo di tutto per tornare da Cairodato che sembra che in Mediaset non ci sia più spazio per lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cairo apre le porte a Merlino e svela il retroscena su D’Urso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Urbano Cairo ai palinsesti La7 apre a Myrta Merlino e svela il retroscena su Barbara D’Urso: «Le avrei affidato un’intera rete». Poi il sogno Maria De FilippiUrbano Cairo ha parlato dei progetti futuri di La7, aprendo alla possibilità di un ritorno di Myrta Merlino.

La7, ecco i nuovi palinsesti. Cairo: “Porte aperte a Sciarelli. E su Mentana…”La7 ha confermato i palinsesti per la prossima stagione senza modifiche significative.

Palinsesti La7, Cairo: Per Sciarelli le porte sempre aperte. A Barbara D'Urso avevo fatto una proposta. Mentana? Fino a dicembre è con noiSquadra che vince non si cambia. E La7 è una squadra vincente. Parole e numeri di Urbano Cairo. La stagione appena ... msn.com

La7, ecco i nuovi palinsesti. Cairo: Porte aperte a Sciarelli. E su Mentana…Foto Alessandro Bremec/LaPresse La7 conferma in blocco i palinsesti per la prossima stagione e ... msn.com