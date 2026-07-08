Cagliari | via alla stagione con il pre-raduno ad Assemini

La stagione 2026-2027 del Cagliari è iniziata con un pre-raduno ad Assemini. La squadra si è ritrovata questa sera al centro sportivo per una cena collettiva e successivamente ha svolto visite mediche e test atletici. Gli allenamenti e le prime prove si sono svolti tra giovedì e venerdì, presso il centro sportivo di Assemini e il centro medico Casa della Salute di Cagliari.

Via alla stagione 2026-2027 con il pre-raduno. Vacanze finite, il Cagliari si ritrova stasera a cena al centro sportivo e si rivedrà per svolgere visite mediche e primi test atletici, tra giovedì e venerdì ad Assemini e nel centro medico Casa della Salute di Cagliari. Poi fine settimana libero: nella serata di domenica al via il ritiro al Crai Sport Center. Da lunedì in campo con la squadra impegnata nelle consuete doppie sedute quotidiane di allenamento, programmate al mattino e al pomeriggio. Sono 31 i calciatori convocati: in lista, oltre ai due nuovi acquisti Demi Akarakiri e Alessandro Romano, anche il portiere dell'U20, Atanas Kehayov, classe 2007. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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