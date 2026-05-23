Prima della partita tra Milan e Cagliari, l’attaccante ha commentato l’allenatore, definendolo “top” e menzionando i rimpianti legati a alcune decisioni. Ha anche espresso sorpresa per le prestazioni di un difensore, definendolo “una bella sorpresa”. Nel corso dell’intervista sono stati citati anche i possibili futuri di altri allenatori e il ruolo di un presidente di una società calcistica.

Il Milan giocherà domenica sera a San Siro contro il Cagliari con l’obbligo di vincere per essere sicuro di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. La redazione di PianetaMilan.it, proprio per parlare di questa ‘finale’ dei rossoneri, ha intervistato Robert Acquafresca, ex giocatore di Massimiliano Allegri ai tempi del Cagliari. Chi meglio di lui può darci qualche dettaglio esclusivo e nascosto della personalità del tecnico livornese e di come prepara queste partite ad altissima tensione? Ecco a voi l'intervista completa: Il Milan di Massimiliano Allegri è molto vicino a qualificarsi alla prossima Champions League, ma come si spiega il crollo verticale dei rossoneri negli ultimi mesi di questa stagione? “I cali in una stagione ci stanno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA – Acquafresca pre Milan-Cagliari: “Allegri TOP con rimpianti. Pisacane, che sorpresa”

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