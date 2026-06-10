Tragico incidente ad Assemini | perde la vita un uomo di 44 anni feriti una donna e un bambino

Notizia in breve

Un incidente sulla Strada Provinciale 2 ad Assemini ha causato la morte di un uomo di 44 anni e il ferimento di una donna e di un bambino. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, coinvolgendo almeno due veicoli. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale. I feriti sono stati portati in condizioni non specificate in strutture sanitarie locali.