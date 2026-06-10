Tragico incidente ad Assemini | perde la vita un uomo di 44 anni feriti una donna e un bambino
Un incidente sulla Strada Provinciale 2 ad Assemini ha causato la morte di un uomo di 44 anni e il ferimento di una donna e di un bambino. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, coinvolgendo almeno due veicoli. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale. I feriti sono stati portati in condizioni non specificate in strutture sanitarie locali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto sulla Provinciale 2 nel Cagliaritano. Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la Strada Provinciale 2, nel territorio di Assemini, alle porte di Cagliari. A perdere la vita è stato Mauro Sanna, 44 anni, che viaggiava a bordo di una Fiat Multipla risultata rubata nei giorni precedenti a Sestu. L’impatto ha coinvolto anche un’altra vettura sulla quale si trovavano una carabiniera in servizio presso il Comando provinciale di Cagliari e il figlio di appena 10 anni. Entrambi sono rimasti feriti ma, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbero in pericolo di vita. L’ipotesi del sorpasso all’origine dello schianto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tragico incidente stradale, perde la vita una donna
Tragico incidente sulla Siena-Grosseto, auto in fiamme: perde la vita un uomo di 37 anniUn incidente grave si è verificato sulla strada statale Siena-Grosseto, coinvolgendo un veicolo che è andato a fuoco.
Temi più discussi: L'auto rubata e l'impatto fatale ad Assemini: morto il conducente, ferito un bimbo di 10 anni; Tragico incidente nella notte a San Sperate: muore un 26enne| Cagliari; Tragedia sulla provinciale 2 ad Assemini: scontro mortale, un bambino di 10 anni estratto dalle lamiere; Marrubiu saluta Tzia Maria Cao: si è spenta a 101 anni una delle centenarie più amate della Sardegna.
Tragedia ieri sera sulla provinciale 2 ad Assemini: coinvolte due auto in un violento tamponamento, una delle due sarebbe poi finita contro un palo e il conducente è morto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare. A bordo dell’altra vettura in facebook
Tragico incidente sulla provinciale 2: muore un 44enne di Villaputzu. Feriti una donna e il figlio di 10 anni, ricoverati in codice rosso ma fuori pericolo. x.com
Tragico incidente sulla Provinciale 2: muore un occupante, ferito un bambino di 10 anniAssemini. Tragico incidente stradale lungo la Strada Provinciale 2, nel territorio di Assemini, dove ieri sera una persona ha perso la vita e un bambino ... olbia.it
Assemini, tragico schianto sulla Sp 2: perde la vita un 44enne di VillaputzuTragico incidente sulla provinciale 2: muore un 44enne di Villaputzu. Feriti una donna e il figlio di 10 anni, ricoverati in codice rosso ... cagliaripad.it