Spiaggia Balnea rubato il divieto di transito sulla discesa per disabili

Questa mattina, nell’area Balnea a Salerno, è stata trovata scomparsa la segnaletica verticale che impediva il transito dei motocicli sulla discesa riservata alle persone con disabilità. La segnaletica era stata installata per regolare il passaggio e garantire l’accesso alle persone con esigenze particolari. La sua assenza rende più difficile il rispetto delle regole di accesso e sicurezza in quella zona.

Questa mattina, nell'area Balnea a Salerno è stato constatato il furto della segnaletica verticale che vietava il transito dei motocicli lungo la discesa riservata alle persone con disabilità. L'asportazione del palo, installato nel giugno del 2025 per arginare i continui attraversamenti illeciti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Mercatello, volontari al lavoro sulla spiaggia BalneaGrazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autismo ogni giorno, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico... Barca abbandonata da mesi sulla spiaggia Balnea, l'amarezza dei volontariDeturpare un’area pubblica destinata all’inclusione con una “carretta del mare” abbandonata da mesi non è solo un gesto di incuria, ma un atto di...