Dal primo giugno sono riprese le targhe alterne sulla Statale 163 in Costiera Amalfitana. Le restrizioni sono attive ogni giorno dalle 10 alle 18, seguendo il calendario stabilito dall’Anas. La misura riguarda i veicoli in transito lungo la strada statale, limitando la circolazione in determinati orari e giorni per contenere il traffico estivo.

Scatta la fase estiva del piano traffico lungo la Statale Amalfitana: limitazioni attive dalle 10 alle 18 secondo il calendario previsto dall’ Anas. Dal 1° giugno 2026 tornano in vigore le targhe alterne lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Positano. Il provvedimento rientra nella regolamentazione estiva prevista dall’ ordinanza Anas 340019 e dai successivi dispositivi comunali adottati dai Comuni della Costiera. Le limitazioni saranno attive nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 18:00 e interesseranno esclusivamente gli autoveicoli. Il calendario delle targhe alterne. Nel dettaglio, il calendario estivo 2026 prevede diverse modalità di applicazione del provvedimento: Dal 1° giugno al 31 luglio: targhe alterne attive solo nei weekend e nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Costiera Amalfitana, dal 1° giugno tornano le targhe alterne sulla Statale 163

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