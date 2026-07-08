Un esperto ha chiarito che il burro è stato a lungo visto come dannoso per la salute, mentre l’olio extravergine d’oliva è considerato un elemento chiave della dieta mediterranea. La discussione riguarda quale tra i due sia più adatto per cucinare o condire, senza che siano indicati rischi specifici o benefici comprovati in modo definitivo. La scelta tra burro e olio dipende da preferenze e abitudini alimentari, senza che ci siano indicazioni di un rischio immediato per la salute.

Per anni il burro è stato considerato uno dei principali “nemici” della salute, mentre l ’olio extravergine d’oliva è stato elevato a simbolo della dieta mediterranea. Oggi, però, la nutrizione invita a superare le contrapposizioni troppo rigide: più che dividere gli alimenti tra buoni e cattivi, è fondamentale valutarne la qualità, le quantità consumate e il contesto generale dell’alimentazione. Ma quindi, quando siamo ai fornelli, è meglio scegliere il burro oppure l’olio extravergine d’oliva? Per il biologo nutrizionista Fabio Gregu, la risposta è chiara, pur con alcune importanti precisazioni. «L’olio extravergine di oliva italiano, spremuto a freddo, resta la scelta migliore per l’uso quotidiano grazie ai suoi polifenoli e ai grassi monoinsaturi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Burro o olio extravergine d’oliva quale scegliere? La risposta del nutrizionista

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Qual è il miglior olio extravergine doliva italiano

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