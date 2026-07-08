Nel nord del Burkina Faso, almeno 22 persone tra soldati e volontari civili sono state uccise in una serie di attacchi attribuiti a gruppi jihadisti.

Almeno 22 tra soldati e volontari civili che affiancano l'esercito sono stati uccisi in una serie di attacchi attribuiti a gruppi jihadisti nel nord del Burkina Faso. Secondo fonti della sicurezza citate dall'AFP, l'assalto più grave ha colpito sabato una base del Battaglione di intervento rapido (BIR) a Di, nei pressi di Dédougou, dove sono morti almeno 14 militari e sette membri dei Volontari per la difesa della patria (VDP), milizie civili create dal governo per sostenere le forze armate. Altri attacchi hanno interessato Solhan, nel nord-est del Paese, e Séguénéga, nel centro-nord. L'esercito ha riferito di aver successivamente lanciato operazioni di controffensiva, sostenendo di aver ucciso decine di miliziani. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Burkina Faso, nuovo attacco jihadista a nord: almeno 22 morti

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