Burkina Faso | jihadisti colpiscono la base di Niania 10 soldati morti

Una base militare nel nord del Burkina Faso è stata attaccata da gruppi jihadisti, provocando la morte di dieci soldati. L'attacco si è verificato in un'area di confine con due paesi vicini, dove le forze armate faticano a mantenere il controllo. La capacità dei gruppi armati di coordinare azioni tra più Stati è stata oggetto di analisi, mentre le difficoltà dell’esercito nel presidiare le zone di frontiera rimangono evidenti.

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? Punti chiave Come può il Jnim coordinare attacchi tra tre diversi Stati?. Perché l'esercito non riesce a presidiare le zone di confine?. Quali risorse finanziano l'espansione dei gruppi jihadisti nel Sahel?. Come influirà l'instabilità del Mali sulla tenuta del regime Traorè?.? In Breve Attacco del 4 maggio a Niania causa saccheggio armi e motociclette. Jnim e Stato Islamico sfruttano vuoti di potere tra Burkina Faso, Mali e Niger. Controllo statale limitato a poco più della metà del territorio nazionale. Gruppi jihadisti finanziano operazioni tramite rotte di contrabbando nel Sahel. Dieci soldati dell’esercito burkinabé hanno perso la vita il 4 maggio scorso durante un violento attacco jihadista nella località di Niania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Burkina Faso: jihadisti colpiscono la base di Niania, 10 soldati morti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Un dono d’amore a passi di danza per i bambini del Burkina FasoL’amore portato in scena attraverso la danza e concretizzato con una donazione per aiutare i bambini del Burkina Faso. Gli islamisti ora puntano il Burkina FasoNon esiste forse una regione africana interdipendente e in qualche modo “integrata” come quella del Sahel.