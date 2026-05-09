Burkina Faso | jihadisti colpiscono la base di Niania 10 soldati morti
Una base militare nel nord del Burkina Faso è stata attaccata da gruppi jihadisti, provocando la morte di dieci soldati. L'attacco si è verificato in un'area di confine con due paesi vicini, dove le forze armate faticano a mantenere il controllo. La capacità dei gruppi armati di coordinare azioni tra più Stati è stata oggetto di analisi, mentre le difficoltà dell’esercito nel presidiare le zone di frontiera rimangono evidenti.
? Punti chiave Come può il Jnim coordinare attacchi tra tre diversi Stati?. Perché l'esercito non riesce a presidiare le zone di confine?. Quali risorse finanziano l'espansione dei gruppi jihadisti nel Sahel?. Come influirà l'instabilità del Mali sulla tenuta del regime Traorè?.? In Breve Attacco del 4 maggio a Niania causa saccheggio armi e motociclette. Jnim e Stato Islamico sfruttano vuoti di potere tra Burkina Faso, Mali e Niger. Controllo statale limitato a poco più della metà del territorio nazionale. Gruppi jihadisti finanziano operazioni tramite rotte di contrabbando nel Sahel. Dieci soldati dell’esercito burkinabé hanno perso la vita il 4 maggio scorso durante un violento attacco jihadista nella località di Niania.🔗 Leggi su Ameve.eu
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