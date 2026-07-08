Sergio Mattarella sarà presente in occasione dell’esordio dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile. Il Presidente della Repubblica sosterrà gli azzurri nel match d’apertura che si disputerà il prossimo 10 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove i Campioni del Mondo in carica incroceranno la Svezia. Si conferma la grande passione del Capo dello Stato per la pallavolo e per lo sport a tutto tondo, più volta mostrata nel corso del suo mandato. L’annuncio è arrivato da parte di Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, nell’ambito della presentazione dell’evento: “ Posso annunciare che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla gara inaugurale dei Campionati Europei in programma a Piazza del Plebiscito, a Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sergio Mattarella agli Europei di volley: il Presidente sosterrà gli azzurri all’esordio

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