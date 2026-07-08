Un uomo di 48 anni, noto per aver investito oltre 2 milioni di dollari all’anno nella ricerca contro l’invecchiamento, ha ricevuto una diagnosi di una malattia autoimmune incurabile allo stomaco. Nonostante gli sforzi e le risorse dedicate alla salute, ha comunicato di essere stato colpito da questa condizione. La diagnosi è stata annunciata di recente e riguarda una patologia che non può essere curata.

Bryan Johnson ha trascorso anni a inseguire un unico obiettivo: rallentare l’invecchiamento il più possibile dal punto di vista scientifico. Ma nonostante investa più di 2 milioni di dollari all’anno nella sua salute, il 48enne afferma di essere stato recentemente diagnosticato con una malattia autoimmune incurabile. Johnson ha condiviso la notizia con i suoi follower su X, scrivendo: “Cattiva notizia n. 1: ho una malattia autoimmune. Il mio stomaco si sta mangiando da solo. “Cattiva notizia n. 2: anche il 2–5% delle persone ce l’ha. Probabilmente di più, perché si nasconde. “Buona notizia: cercherò di risolverla. Condividerò tutto.”... 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bryan Johnson ha una malattia incurabile allo stomaco

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brain Johnson has being diagnosed with an incurable disease

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L'annuncio della diagnosi di Bryan Johnson con una malattia autoimmune cronica (Gastrite Autoimmune - AIG). Questa malattia non ha cura e non può essere sconfitta; inoltre, il sistema immunitario attacca le cellule dello stomaco, portandole ad autodistrug x.com

Bryan Johnson vuole vivere per sempre, ma il suo stomaco si sta mangiando da soloBryan Johnson, il biohacker che vuole vivere fino a 160 anni, rivela di avere una malattia autoimmune incurabile che attacca il suo stomaco da undici anni: la diagnosi è arrivata solo dopo le biopsie. diregiovani.it

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