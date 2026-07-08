La Commissione europea ha ribadito il sostegno alla Danimarca e alla popolazione groenlandese, respingendo le affermazioni del presidente degli Stati Uniti sulla sovranità dell’isola. Bruxelles ha dichiarato che il futuro della Groenlandia viene deciso da danesi e groenlandesi. La posizione europea si oppone alle rivendicazioni statunitensi, senza fare ulteriori commenti.

Bruxelles, 8 luglio 2026 – La Commissione europea respinge le nuove rivendicazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla Groenlandia e ribadisce il pieno sostegno dell’UE alla Danimarca e alla popolazione groenlandese. “La Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca. Le decisioni sul futuro della Groenlandia spettano ai groenlandesi e ai danesi”, ha dichiarato il viceportavoce capo della Commissione europea, Olof Gill, durante il briefing di mezzogiorno con la stampa a Palazzo Berlaymont a Bruxelles. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-la-groenlandia-e-un-grosso-problema-ly6ecuv6 La presa di posizione della Commissione giunge dopo le nuove dichiarazioni del presidente statunitense al vertice NATO di Ankara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Bruxelles difende la Groenlandia dal nuovo attacco di Trump: “Il futuro lo decidono danesi e groenlandesi”

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