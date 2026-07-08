7 Luglio 2026 – Nuovo attacco Usa contro l’Iran e Trump torna a minacciare la Groenlandia

Da api.follow.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 luglio 2026, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno avviato una serie di attacchi contro l’Iran in risposta agli attacchi contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ripetuto le minacce di intervenire sulla Groenlandia.

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Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti ha iniziato a lanciare una serie di potenti attacchi contro l’Iran come risposta agli attacchi contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz. “ La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, non dalla Danimarca “. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso dell’incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nell’ambito dei lavori del vertice Nato di Ankara. La leader di FN Marine Le Pen condannata ma potrà candidarsi alle prossime presidenziali. Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo (CRO), in vigore dal 12 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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