Jorge Martin vince la gara sprint a Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi | brutta caduta per Marc Marquez | Il video

Nella sprint race di Le Mans, Jorge Martin ha concluso al primo posto, seguito da Bagnaia e Bezzecchi. Lo spagnolo, in sella a un'Aprilia, ha preso la testa fin dai primi giri e ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Durante la gara, Marc Marquez è caduto in modo violento, senza riuscire a ripartire. La corsa si è svolta il 9 maggio, nel circuito francese.

Jorge Martin è il vincitore della MotoGp Sprint Race di Le Mans. Oggi, sabato 9 maggio, lo spagnolo dell'Aprilia ha trionfato nel Gran Premio di Francia dopo una splendida partenza all'esterno e nei primi giri si è costruito il secondo di vantaggio con cui ha controllato la mini-gara sulla.🔗 Leggi su Today.it

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