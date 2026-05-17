Spari in strada a Napoli ferito ragazzino di 15 anni a una gamba | indaga la polizia

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, a Napoli, si sono uditi alcuni spari in piazza Mercato. Un ragazzino di 15 anni è stato colpito alla gamba da un proiettile ed è stato soccorso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l'episodio. La zona è stata immediatamente delimitata per gli accertamenti e per raccogliere eventuali testimonianze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Spari a piazza Mercato a Napoli nella notte: raggiunto alla gamba da un colpo di arma da fuoco un ragazzino di 15 anni. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sparatoria alla Sanità a Napoli: feriti due giovani, 19enne in rianimazione

Video Sparatoria alla Sanità a Napoli: feriti due giovani, 19enne in rianimazione

Sullo stesso argomento

Ragazzino di 15 anni ferito alla gamba da colpi d’arma da fuoco a Napoli: indaga la poliziaSpari a piazza Mercato a Napoli nella notte: raggiunto alla gamba da un colpo di arma da fuoco un ragazzino di 15 anni.

Leggi anche: Napoli: sparatoria vicino piazza Mercato, 15enne ferito a una gamba, indaga la polizia

spari in strada aOrta di Atella, pestaggio e spari in strada: fermate tre personeSono già stati eseguiti tre fermi per l'agguato che l'altra sera ha gettato Orta di Atella nel panico, quando nel pieno centro cittadino, intorno alle 20, si sono registrati ... ilmattino.it

spari in strada aOrta di Atella, agguato in strada tra spari e mazze: ferito un giovane giostraioOrta di Atella (Caserta) - La fuga tra le strade del centro, gli spari, poi il pestaggio davanti a un locale sotto gli occhi dei presenti. Una sequenza di ... pupia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web