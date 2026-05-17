Spari in strada a Napoli ferito ragazzino di 15 anni a una gamba | indaga la polizia
Nella notte, a Napoli, si sono uditi alcuni spari in piazza Mercato. Un ragazzino di 15 anni è stato colpito alla gamba da un proiettile ed è stato soccorso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l'episodio. La zona è stata immediatamente delimitata per gli accertamenti e per raccogliere eventuali testimonianze.
Spari a piazza Mercato a Napoli nella notte: raggiunto alla gamba da un colpo di arma da fuoco un ragazzino di 15 anni. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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