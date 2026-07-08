Un uomo di 33 anni di nazionalità tunisina è stato arrestato a Brescia dopo aver colpito gli agenti in questura. Era con una donna di 43 anni, anche lei senza fissa dimora e con precedenti. Durante l’intervento, l’uomo ha aggredito gli agenti con violenza. Verrà espulso e si trova ora in custodia. La donna è stata accompagnata in un centro di accoglienza.

Brescia, 8 luglio 2026 – Un uomo di 33 ann i di nazionalità tunisina è stato arrestato a Brescia mentre era in compagnia di una 43enne bresciana. Entrambi sono senza fissa dimora e con diversi precedenti. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, si trovava con la donna nel parcheggio interrato di una banca. A notarlo è stato l’addetto alla sorveglianza, che ha visto che entrambe le persone agivano in modo sospetto. https:www.ilgiorno.itbresciacronacamorte-di-francesco-imprezzabile-arrestato--genti-berisha-luyl2hl9 Per questo motivo ha chiesto aiuto al numero unico 112 per emergenze, i cui operatori hanno contattato la polizia di Stato. Quando gli agenti sono arrivati la coppia era senza documenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Brescia, botte agli agenti in questura: arrestato un uomo di 33 anni. Verrà espulso

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