A Giussano un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una donna con violenza, colpendola e dandole fuoco. La vittima è riuscita a scappare con un coltello, evitando conseguenze peggiori. Dalle denunce precedenti presentate dalla donna risultano segnalazioni di comportamenti minacciosi e violenti dell'uomo, anche in passato. La donna ha riferito di aver subito minacce e di aver cercato aiuto prima dell'episodio odierno.

Come ha fatto la donna a sfuggire all'aggressore con il coltello?. Quali dettagli emergono dalle precedenti denunce presentate dalla vittima?. Perché l'uomo ha tentato di aggredire i Carabinieri durante l'arresto?. Cosa accadrà alla sicurezza della donna dopo l'attivazione del Codice Rosso?.? In Breve Donna ferita con 7 giorni di prognosi all'ospedale di Carate Brianza. Vittima attivata tramite protocollo Codice Rosso per precedenti denunce di maltrattamenti. Aggredito anche il fidanzato ventenne della figlia dell'uomo. Uomo trasferito nel carcere di Monza per lesioni, incendio e resistenza. Un uomo di 44 anni arrestato a Giussano dopo violenza e incendio domestico: la donna è stata soccorsa all’ospedale di Carate Brianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Giussano: botte e incendio, arrestato uomo di 44 anni

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