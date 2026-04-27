Un uomo salvato da due agenti della questura di Lecce

Pochi giorni fa nella periferia di Lecce, due agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente per salvare un uomo in pericolo. La loro azione ha evitato un possibile esito grave, dimostrando attenzione e prontezza nel rispondere a una situazione critica. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’uomo, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze che hanno portato all’intervento.

LECCE – Il coraggio oltre il dovere d’ufficio. Pochi giorni fa, nella periferia di Lecce, la prontezza e l'altruismo di due agenti delle Volanti hanno evitato un epilogo drammatico. Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio, quando alla sala operativa della questura è giunta una telefonata.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Infarto in strada, uomo salvato da due agenti della polizia localeStoria a lieto per un uomo colpito da infarto mentre si trovava in via Barbieri, al Navile. Va in arresto cardiaco: 50enne salvato da due agenti della polizia locale di BolognaBologna, 15 aprile 2026 – Due agenti della polizia locale hanno salvato la vita a un uomo in arresto cardiaco. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ritrovato sano e salvo l’uomo scomparso: il salvataggio nella macchia mediterranea; Tenta il suicidio con un coltello, salvato dalla Polizia: due agenti feriti. Il video; Cade a terra in overdose: il parroco di via Piave a Mestre lo salva con il massaggio cardiaco; Le pagelle di Verona-Lecce 0-0: Falcone e Montipò attenti, male Stulic, Banda crea scompiglio. Lecce, tragedia sventata in periferia. Poliziotti eroi salvano un uomo dal suicidioMomenti di terrore in un casolare, due agenti della Squadra Volante restano feriti per disarmare un 60enne armato di coltello. leccenews24.it Gli agenti dopo l'intervento: Salvare una vita non ha prezzoLe pattuglie della Squadra Volante della Questura di Lecce si sono immediatamente dirette sul posto, attivando i dispositivi di emergenza. Giunti presso l’abitazione dell'uomo, gli agenti lo hanno ind ... leccesette.it Il 28 aprile pomeriggio in Piazza Mazzini a Lecce si terrà un'iniziativa di sensibilizzazione dedicata all’importanza del riconoscimento precoce e della presa in carico di bambini e adolescenti con diagnosi di Spettro Autistico. Nel corso della mattinata, gli operat - facebook.com facebook Al ‘Deghi Center’ termina 3-2 la sfida tra #Lecce e #Verona Primavera: la doppietta di Esposito e la rete di Paco Esteban regalano la vittoria ai salentini #Primavera1 #Sportitalia x.com