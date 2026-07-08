Brembo ha vinto il Red Dot Award 2026 per la strategia di innovazione con TrackTribe. Il premio riconosce il lavoro dell’azienda nell’integrare hardware, software e servizi digitali. La vittoria si aggiunge ai riconoscimenti nel design industriale, confermando l’impegno di Brembo nel settore digitale. La premiazione si è svolta quest'anno, evidenziando il ruolo crescente del digitale nelle strategie aziendali.

Il riconoscimento ottenuto da Brembo con il Red Dot Award 2026 va oltre il tradizionale successo nel design industriale e conferma una traiettoria strategica che punta sempre più sull'integrazione tra hardware, software e servizi digitali. Con TrackTribe, la società bergamasca amplia il proprio raggio d'azione, trasformando la componentistica frenante in una piattaforma capace di generare dati, migliorare le performance dei motociclisti e creare un ecosistema digitale destinato ad accompagnare l'evoluzione della mobilità sportiva. È un passaggio che rafforza il posizionamento competitivo del gruppo anche nei segmenti a maggiore contenuto tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brembo accelera sul digitale: il Red Dot Award 2026 premia la strategia di innovazione con TrackTribe

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