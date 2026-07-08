BREAKING | Le London City Lionesses completano la picchiata di Putellas

Le London City Lionesses hanno annunciato l’acquisto di Alexia Putellas, due volte vincitrice del Pallone d’Oro. La giocatrice, nota per le sue performance di alto livello, si unisce alla squadra inglese. L’operazione è stata completata nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’accordo o sulla durata del contratto. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla società.

2026-07-08 16:54:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Le London City Lionesses hanno completato l’acquisto della due volte vincitrice del Pallone d’Oro Alexia Putellas. Putellas era disponibile a parametro zero dopo aver lasciato il Barcellona alla fine della scorsa stagione, innescando una corsa per una donna che ha aiutato la Spagna a vincere la Coppa del Mondo 2023 e ha giocato un ruolo fondamentale in quattro successi in Champions League durante i suoi 14 anni di permanenza in Catalogna. “Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo con i London City Lionesses”, ha detto Putellas al sito ufficiale del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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