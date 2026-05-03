Scherma le fiorettiste completano il dominio italiano a Istanbul e vincono la gara a squadre

A Istanbul, le fiorettiste italiane hanno concluso un fine settimana di successi, vincendo anche la gara a squadre femminile. Dopo aver conquistato le prove individuali e quella maschile a squadre, le atlete italiane hanno portato a casa un altro risultato positivo, rafforzando la serie di vittorie nelle competizioni di fioretto in questa città. La competizione si è svolta nel rispetto delle regolamentazioni previste e senza incidenti.

Si completa lo straordinario fine settimana ad Istanbul per il fioretto italiano. Dopo aver dominato entrambe le prove individuali ieri ed il successo di oggi nella prova a squadre maschile, arriva anche quello nella prova femminile. Il quartetto composto da Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini ed Anna Cristino non ha lasciato scampo alle avversarie, portandosi sul gradino più del podio, dopo aver battuto in finale la sorprendente Spagna con il punteggio di 45-27. Una finale semplicemente dominata dall’Italia. A parte il primo assalto perso da Errigo contro Marino, da quel momento non c’è stata davvero storia, con le azzurre che hanno allungato assalto dopo assalto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, le fiorettiste completano il dominio italiano a Istanbul e vincono la gara a squadre Notizie correlate Scherma, undici fiorettiste azzurre in tabellone ad IstanbulSaranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile ad Istanbul. Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1 Una raccolta di contenuti Scherma, le fiorettiste completano il dominio italiano a Istanbul e vincono la gara a squadreSi completa lo straordinario fine settimana ad Istanbul per il fioretto italiano. Dopo aver dominato entrambe le prove individuali ieri ed il successo di ... oasport.it Scherma, undici fiorettiste azzurre in tabellone ad IstanbulSaranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile ad Istanbul. Già certe della ... oasport.it