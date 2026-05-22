BREAKING | Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione

Il Manchester City ha annunciato che l’allenatore Pep Guardiola lascerà la squadra alla fine della stagione. La notizia è stata diffusa poche ore fa sul sito 101greatgoals, che riporta la conferma ufficiale del club. Guardiola è alla guida del team da dieci stagioni, durante le quali ha ottenuto numerosi successi. La decisione di lasciare il ruolo è stata comunicata dal club senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui progetti futuri del tecnico.

2026-05-22 12:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City ha confermato che l’allenatore Pep Guardiola lascerà il club alla fine della stagione dopo 10 stagioni di grande successo all’Etihad. L’annuncio non sorprende, visto che circolavano voci da diversi mesi secondo cui il catalano si sarebbe dimesso quest’estate, nonostante avesse firmato un prolungamento del contratto di due anni 12 mesi fa. L’ex allenatore del Chelsea Enzo Maresca è il favorito in grande maggioranza per sostituirlo. Guardiola ha dichiarato sul sito ufficiale del club: “Quando sono arrivato, la mia prima intervista è stata con Noel Gallagher. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Pep Guardiola To LEAVE Manchester City At The End Of The Season...

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