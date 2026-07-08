Un branco di lupi selvatici in Grecia ha adottato un cucciolo di cane. Il gruppo è stato osservato e fotografato mentre lo accompagna in cerca di cibo e acqua. Si tratta di un esempio di interazione tra specie diverse, considerata rara. La vicenda è diventata oggetto di studio presso un'università locale, dove viene analizzato il comportamento del branco e la relazione con il cucciolo.

Un branco di lupi selvatici ha adottato un cucciolo di cane. È accaduto in Grecia, dove il gruppo di animali è stato osservato e fotografato. I lupi lo accompagnano alla ricerca di cibo e acqua, mostrando un fenomeno piuttosto raro di interazione tra lupi e cani. Dalle immagini registrate con un drone, il cucciolo segue la lupa come se fosse sua madre. Secondo i ricercatori, il cucciolo non è soltanto tollerato dai lupi, ma sembra ricevere attenzioni particolare dalla coppia a capo del branco. Cucciolo di cane adottato dai lupi Un avvistamento molto raro, quello avvenuto nella Macedonia Centrale, in Grecia, dove un branco di lupi selvatici ha adottato un cucciolo di cane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Branco di lupi adotta cucciolo di cane in Grecia, la storia diventa un caso studio all'Università di Salonicco

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Branco di lupi adotta un cucciolo di cane, il caso (rarissimo) in Grecia

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