A Parigi, la coppia è stata vista sorridente e felice, ma nessun segnale di nozze imminenti. Non ci sono piani concreti di matrimonio, nonostante le voci che circolano. I due sembrano preferire il tempo insieme senza pressioni o impegni ufficiali. Le foto mostrano un rapporto sereno, ma non ci sono conferme di progetti di matrimonio nel breve termine.

La storia d'amore tra Brad Pitt e Ines de Ramon prosegue a gonfie vele e in queste ore, nella prima uscita pubblica dopo che la decisione del figlio 24enne dell'attore di chiedere la rimozione del suo cognome, la coppia è apparsa più affiatata che mai per le strade di Parigi. Il matrimonio, nonostante le indiscrezioni, non sembra però all'orizzonte di Brad e Ines. Ecco cosa sappiamo. Tornato suo malgrado protagonista del gossip in queste ore, Brad Pitt ha deciso di continuare a rimanere in silenzio su tutto ciò che riguarda i suoi figli o il suo rapporto con loro e, sempre al fianco della fidanzata Ines de Ramon, è volato a Parigi per qualche giorno di relax nella città dell'amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brad Pitt e Ines de Ramon felici e sorridenti a Parigi, ma il matrimonio non è all'orizzonte

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Brad Pitt and Ines De Ramon strolling Japan hand in hand.

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