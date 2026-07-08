BPER lancia la Call 2026 per lo sport inclusivo

BPER ha avviato la Call 2026, un programma dedicato allo sport inclusivo. La iniziativa prevede un percorso di formazione, crowdfunding e cofinanziamento rivolto a enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. La selezione mira a sostenere progetti che promuovano l’inclusione attraverso lo sport. La call è rivolta a organizzazioni che operano nel settore e si propone di facilitare l’accesso a risorse finanziarie e formazione specifica.

: un innovativo percorso di formazione, crowdfunding e cofinanziamento dedicato agli Enti del Terzo Settore, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Dal 7 luglio al 7 settembre sono aperte le candidature per “ Il Futuro a Portata di Mano – Lo Sport che Include ”, il nono bando promosso da BPER che quest’anno intende sostenere iniziative capaci di rendere l’ attività sportiva sempre più accessibile e inclusiva per bambini, bambine, ragazze e ragazzi con disabilità. Fino a venti organizzazioni accederanno gratuitamente a un percorso di formazione e accompagnamento, al termine del quale... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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