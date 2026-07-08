Bper lancia Call 2026 per sport inclusivo
Bper ha avviato la Call 2026, un'iniziativa dedicata allo sport inclusivo. Il progetto prevede un percorso di formazione, crowdfunding e cofinanziamento rivolto a enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. L'obiettivo è supportare progetti e iniziative sportive che promuovano l'inclusione. La call è rivolta a organizzazioni che operano nel settore e mira a favorire lo sviluppo di attività sportive accessibili a tutti.
Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Bper lancia la Call 2026 per lo sport inclusivo: un innovativo percorso di formazione, crowdfunding e cofinanziamento dedicato agli Enti del Terzo Settore, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) e alle Società Sportive Dilettantistiche (Ssd). Dal 7 luglio al 7 settembre sono aperte le candidature per 'Il Futuro a Portata di Mano – Lo Sport che Include', il nono bando promosso da Bper che quest'anno intende sostenere iniziative capaci di rendere l'attività sportiva sempre più accessibile e inclusiva per bambini, bambine, ragazze e ragazzi con disabilità. Fino a venti organizzazioni accederanno... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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