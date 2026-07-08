bper lancia call 2026 per sport inclusivo

Notizia in breve

Bper ha avviato la Call 2026, un'iniziativa dedicata allo sport inclusivo. Il progetto prevede un percorso di formazione, crowdfunding e cofinanziamento rivolto a enti del Terzo Settore, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. L'obiettivo è supportare progetti e iniziative sportive che promuovano l'inclusione. La call è rivolta a organizzazioni che operano nel settore e mira a favorire lo sviluppo di attività sportive accessibili a tutti.