Una struttura all' avanguardia ecco il calisthenics inclusivo al campo Gotti | Lo sport è per tutti

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì pomeriggio, il campo Gotti di via Campo di Marte ha ospitato un evento dedicato al calisthenics, una disciplina che coinvolge esercizi a corpo libero. La giornata ha visto la presentazione di una struttura nuova, progettata per essere accessibile a persone di tutte le età e abilità, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica inclusiva. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di promozione dello sport come strumento di integrazione e benessere per la comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì pomeriggio, il Campo Gotti di via Campo di Marte ha segnato un punto di svolta per l'integrazione cittadina. Con il taglio del nastro della nuova area dedicata al calisthenics inclusivo, Forlì si dota di una struttura all'avanguardia, prima nel suo genere sul territorio, capace di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lo sport abbatte ogni barriera: inaugurata al campo Gotti l'area calisthenics inclusivaMartedì pomeriggio, il Campo Gotti di via Campo di Marte ha segnato un punto di svolta per l'integrazione cittadina.

Leggi anche: Giorgio Rambaldi: "Economico, immediato e inclusivo, ecco perché il floorball è lo sport del futuro"

gotti una struttura all avanguardiaLo sport per tutti conquista il Campo Gotti: a Forlì l’allenamento a corpo libero diventa accessibile a chiunqueInaugurazione martedì 19 maggio per la struttura da 160 metri quadri, dotata di postazioni specifiche per atleti con disabilità ... forli24ore.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web