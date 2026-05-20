Una struttura all' avanguardia ecco il calisthenics inclusivo al campo Gotti | Lo sport è per tutti
Martedì pomeriggio, il campo Gotti di via Campo di Marte ha ospitato un evento dedicato al calisthenics, una disciplina che coinvolge esercizi a corpo libero. La giornata ha visto la presentazione di una struttura nuova, progettata per essere accessibile a persone di tutte le età e abilità, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica inclusiva. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di promozione dello sport come strumento di integrazione e benessere per la comunità locale.
Martedì pomeriggio, il Campo Gotti di via Campo di Marte ha segnato un punto di svolta per l'integrazione cittadina. Con il taglio del nastro della nuova area dedicata al calisthenics inclusivo, Forlì si dota di una struttura all'avanguardia, prima nel suo genere sul territorio, capace di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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