Una struttura all' avanguardia ecco il calisthenics inclusivo al campo Gotti | Lo sport è per tutti

Martedì pomeriggio, il campo Gotti di via Campo di Marte ha ospitato un evento dedicato al calisthenics, una disciplina che coinvolge esercizi a corpo libero. La giornata ha visto la presentazione di una struttura nuova, progettata per essere accessibile a persone di tutte le età e abilità, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica inclusiva. L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di promozione dello sport come strumento di integrazione e benessere per la comunità locale.

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