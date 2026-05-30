bocce sport inclusivo in corsia organizza la ferrarese

Durante i Ferrara Bocce Days, evento nazionale organizzato dall’Asd La Ferrarese, si sono svolte gare di bocce in corsia. L’iniziativa si rivolge a un pubblico inclusivo, promuovendo la partecipazione di atleti di diverse età e abilità. La manifestazione si è tenuta in una struttura sportiva locale, con numerosi partecipanti e pubblico presente. La giornata ha visto sfide tra squadre e singoli, con giochi e dimostrazioni pratiche di tecnica.

Si accendono i riflettori sui Ferrara Bocce Days, evento promozionale di portata nazionale organizzato dall’ Asd La Ferrarese. Dopo il recente successo della gara nazionale senior “Città di Ferrara”, nella prima giornata – che ha visto il trionfo dei pesaresi Campanelli e Patregnani (Sammartinese Re) sui bolognesi Zappi e Capeti (Trem Osteria Grande) – il testimone passa ora alle nuove generazioni e al mondo dell’ inclusione. Domenica 31 maggio la seconda giornata, a partire dalle 9 (con finali nel pomeriggio), sarà il turno dei giovanissimi atleti tesserati Fib Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, affiancati dagli studenti che hanno aderito a “Bocciando si Impara”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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