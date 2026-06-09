Intesa Sanpaolo ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria da 30 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. Contestualmente, Unipol ha acquisito 635 filiali di Bper Bank. Nel frattempo, Monte dei Paschi di Siena sta valutando possibili strategie di risposta. La proposta di Intesa rappresenta una delle mosse principali nel recente riassetto del settore bancario italiano.

Assalto a Mps nella nuova fase del risiko bancario e finanziario italiano. Dopo che Bpm ha proposto domenica una fusione a Monte dei Paschi di Siena, che con l’integrazione di Mediobanca controlla oltre il 13% di Generali, a distanza di non molte ore Intesa Sanpaolo lancia un’Opas sulla banca senese definendo un accordo con Unipol che coinvolge la sua controllata Bper. Un’Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria su Mps, per circa 30,6 miliardi di euro, con un premio del 12,5% sugli ultimi prezzi di Borsa. Bper così potrebbe trasformarsi in un nuovo grande campione bancario nazionale, secondo gruppo italiano per raccolta diretta, prestiti alla clientela e numero di sportelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mps, Intesa lancia Opas da 30 miliardi. A Unipol 635 filiali per Bper, Siena avvia valutazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intesa lancia la maxi-OPAS su MPS da 30 miliardi di euro

Notizie e thread social correlati

Mps: non solo Bpm, da Intesa Opas da 30 miliardi. A Unipol 635 filiali per Bper. Siena avvia valutazioniIntesa Sanpaolo ha presentato un’offerta pubblica di scambio da 30 miliardi di euro per Bper, mentre Unipol ha acquisito 635 filiali di quest’ultima.

Mps, Intesa lancia un'Opas a 10,091 euro per azione da 30,6 miliardi e sale in Generali. Messina: creeremo banca wealth da duemila miliardiIntesa Sanpaolo ha lanciato un'Opas su Mps al prezzo di 10,091 euro per azione, per un valore complessivo di circa 30,6 miliardi di euro.

Temi più discussi: Intesa Sanpaolo lancia Opas su Mps, offerta da 30,6 miliardi; Banche, Intesa Sanpaolo lancia offerta pubblica d'acquisto su Mps; Intesa Sp lancia Opas su Mps. Messina: Così leader ancora più forti in Europa; Sfida su Mps, Intesa lancia l'Opas e risponde a Bpm: Offerta da 30,6 miliardi, premio del 12,5%. A Unipol 635 filiali Montepaschi da fondere con Bper.

Risiko: Intesa Sanpaolo lancia Opas da 30,6 miliardi su Mps. A Unipol 635 filiali da fondere con Bper msn.com/it-it/money/no… x.com

Intesa Sanpaolo lancia un’opas da 30,6 miliardi su Mps con premio del 12,5%. A Unipol 635 filiali. L’obiettivo è Generali reddit

Banche, Intesa Sanpaolo lancia Opas su Mps. Accordo con UnipolIntesa Sanpaolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acq ... tg24.sky.it

Intesa Sp lancia Opas su Mps. Messina: Così leader ancora più forti in EuropaL’offerta prevede una componente in titoli costituita da 1,6 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione, e una componente in denaro pari a 1 euro. Premio del 12,5% ... ilsole24ore.com