La tifoseria rossoverde si divide mentre si attende il parere della FIGC sulla fusione tra Orvietana e Ternana Futsal. I sostenitori si sono divisi in comunicati contrapposti, evidenziando una crescente frattura interna. La divisione si manifesta attraverso dichiarazioni pubbliche e dure critiche tra gruppi di tifosi. La situazione evidenzia un progressivo allontanamento tra diverse fazioni della tifoseria, che si mostrano sempre più distanti nel sostegno alla squadra.

In attesa del decisivo parere da parte della FIGC in merito alla fusione Orvietana-Ternana Futsal, nella tifoseria rossoverde è in atto un incandescente e triste processo di frammentazione. Il Centro Coordinamento Ternana Clubs esce da "La Ternana Siamo Noi" e il Collettivo Curva Est reagisce. Iniziamo dal CCTC,che in un comunicato premette che la propria adesione al progetto di azionariato popolare era avvenuta "in maniera convinta" anche con "la speranza di scuotere il tessuto cittadino" "in particolar modo quello produttivo e associazionistico" "per provare in primis ad evitare il fallimento" e che "in subordine c’era il tentativo di creare le condizioni per ripartire dai campionati dilettantistici" anche supportando iniziative diverse "come da Statuto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botta e risposta a suon di comunicati. Il tifo rossoverde sempre più frammentato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Supereroi o Incoscienti Dentro il Fenomeno dei Giustizieri Urbani | RUVIDO 354

Notizie e thread social correlati

Bianca Berlinguer e Enzo Iacchetti: botta e risposta a È sempre Cartabianca | VIDEODurante una puntata di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer e Enzo Iacchetti hanno avuto un confronto diretto.

“Non posso dire un c***o”. È sempre Cartabianca, botta e risposta tra l’ospite e Bianca BerlinguerDurante la trasmissione, un ospite ha detto: “Non posso dire un c***o” in risposta a Bianca Berlinguer.

Temi più discussi: Botta e risposta Mulè-Grimaldi: Non è che abbia chissà che altezza. Sono abituato a ben altro bodyshaming; Orvieto, pale eoliche e paesaggio. Botta e risposta con il presidente di Italia Nostra; Botta e risposta a suon di comunicati. Il tifo rossoverde sempre più frammentato; Il Golfo Persico si infiamma per il botta e risposta tra Usa e Iran.

Botta e risposta a suon di comunicati. Il tifo rossoverde sempre più frammentatoIn attesa del parere Figc sulla fusione, che darebbe il via libera all’iscrizione alla serie D, Coordinamento e Collettivo prendono posizione ... lanazione.it

Botta e risposta tra #CristianoRonaldo e un giornalista di Benevento. #fifaworldcup x.com

Botta e risposta tra Lucarelli e Paolo Belli su Ballando: Un errore lasciare, Ha visto un altro programmaNon si placano le reazioni dopo la decisione di Selvaggia Lucarelli di interrompere la sua avventura a Ballando con le stelle. A commentare l'uscita di scena della giornalista è stato Paolo Belli che, ... fanpage.it

L’imbarbarimento aziendale causato dall’AI reddit