Durante la trasmissione, un ospite ha detto: “Non posso dire un c***o” in risposta a Bianca Berlinguer. La frase è stata pronunciata in diretta, creando un momento di tensione. La discussione si è concentrata sul referendum che ha portato alla nascita della Repubblica italiana, ora al centro del dibattito politico. La trasmissione è andata avanti dopo l’incidente, senza ulteriori interventi ufficiali.

A ottant’anni dal referendum che segnò la nascita della Repubblica italiana, il dibattito politico è entrato con forza anche nello studio di “È sempre Cartabianca”. Nel corso della puntata andata in onda martedì 2 giugno su È sempre Cartabianca, una riflessione sulle immagini storiche del 1946 si è trasformata in un acceso confronto tra l’ospite e Bianca Berlinguer. La trasmissione stava celebrando l’anniversario della nascita della Repubblica mostrando alcuni filmati d’epoca particolarmente significativi. Le immagini hanno suscitato una forte reazione emotiva nell’ospite, che ha colto l’occasione per esprimere una dura critica nei confronti dell’attuale maggioranza di governo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non posso dire un c***o”. È sempre Cartabianca, botta e risposta tra l’ospite e Bianca Berlinguer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carlo Nordio denuncia Bianca Berlinguer ed E' sempre Cartabianca

E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer: “Ranucci-Nordio, tutto alla luce del sole”Durante la trasmissione televisiva, la conduttrice ha affermato che le questioni riguardanti i due giornalisti coinvolti sono state portate...

Temi più discussi: Iacchetti deraglia sul fascismo e litiga con Berlinguer: Non posso dire un c...; Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer, lite in studio a 'È sempre Cartabianca': Non offenderti, non vengo più. La replica (gelida) della conduttrice; Chi è Luigi Manconi, il compagno di una vita di Bianca Berlinguer e padre della figlia Giulia?; Mia moglie mi costrinse ad andare al mare a Caorle: il divertente aneddoto di Mauro Corona a È sempre Cartabianca.

C’è un abisso che non è solo temporale, ma soprattutto culturale ed etico, tra la visione di Enrico Berlinguer e l’attuale classe politica italiana. Non si tratta di nostalgia per il passato, ma di un bilancio spietato su come è cambiata la natura stessa del potere. ?T x.com

Nordio perdona Ranucci: nessuna querela. Ma ora potrebbe agire contro Bianca Berlinguer reddit

Iacchetti deraglia sul fascismo e litiga con Berlinguer: Non posso dire un c...Parte lancia in resta Enzo Iacchetti ospite della puntata di martedì 2 giugno di È sempre Cartabianca. Ospite di Bianca Berlinguer, il comico intona subito il refrain del pericolo fascista: Quando si ... msn.com

Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer, lite in studio a 'È sempre Cartabianca': Non offenderti, non vengo più. La replica (gelida) della conduttriceScontro in diretta a È sempre Cartabianca nella puntata del 2 giugno 2026: tensione tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer e acceso botta e risposta in studio. libero.it