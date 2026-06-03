Durante una puntata di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer e Enzo Iacchetti hanno avuto un confronto diretto. Il dialogo tra i due si è acceso su alcuni temi trattati nel programma, portando a uno scambio di opinioni tra loro. La discussione si è protratta per alcuni minuti, con entrambi che hanno espresso le proprie posizioni. Il momento è stato registrato in un video disponibile online.

Bianca Berlinguer e Enzo Iacchetti hanno avuto uno scontro durante la puntata di È sempre Cartabianca. Lui ha accusato la conduttrice di essere troppo democratica per assecondare una certa "politica di Rete 4" Botta e risposta aÈ sempre Cartabianca, il programma diBianca Berlinguer, dov’era ospite Enzo Iacchetti. Tra i due c’è stato uno scontro acceso, dopo che lui ha insinuato il fatto che la conduttrice non fosse totalmente libera all’interno della propria trasmissione. A lei queste affermazioni non sono piaciute, proprio perchéritiene che non sia veroe anzi, la sua storia, sia a Mediaset sia altrove, insegna come sia andata contro anche ospiti importanti, pur di sostenere la sua idea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bianca Berlinguer e Enzo Iacchetti: botta e risposta a È sempre Cartabianca | VIDEO

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