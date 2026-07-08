Boscoreale intercettazioni choc Il killer | Non chiedo scusa a nessuno
Le intercettazioni rivelano che il sospettato, senza mostrare alcun pentimento, ha dichiarato di non chiedere scusa e di essere consapevole di aver sparato tre colpi di pistola in piazza. Durante le conversazioni, si mostrava sicuro di sé e rivendicava le proprie azioni senza esitazioni. La registrazione è avvenuta senza che l'uomo fosse a conoscenza di essere ascoltato.
Nessun pentimento, nessuna lacrima tardiva. Anzi, ignaro di essere intercettato, rivendicava con fare spavaldo la propria firma su quei tre colpi di pistola esplosi in piazza. Una spedizione punitiva in piena regola, costata la vita a un ragazzo di appena diciotto anni. La sua unica “colpa”, aver fatto parte della comitiva che quattro giorni prima era entrata in rotta di collisione con quelli che poi sarebbero diventati i suoi carnefici. «Io non devo chiedere scusa a nessuno». E a nulla erano valse le raccomandazioni dei familiari, che durante un colloquio in carcere lo spingevano a tornare sui propri passi: «Fallo almeno per il popolo». Secca la replica del presunto killer: «Assolutamente no». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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