Boscoreale intercettazioni choc Il killer | Non chiedo scusa a nessuno

Notizia in breve

Le intercettazioni rivelano che il sospettato, senza mostrare alcun pentimento, ha dichiarato di non chiedere scusa e di essere consapevole di aver sparato tre colpi di pistola in piazza. Durante le conversazioni, si mostrava sicuro di sé e rivendicava le proprie azioni senza esitazioni. La registrazione è avvenuta senza che l'uomo fosse a conoscenza di essere ascoltato.