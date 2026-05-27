Rao torna a Napoli | Chiedo scusa

Emanuele Rao torna a Napoli e si scusa pubblicamente. La sua presenza ha attirato l'attenzione, mentre si è rivolto al pubblico con un messaggio di scuse. Rao, noto per la sua spontaneità, ha affrontato la situazione con sincerità, senza nascondere le proprie emozioni. La sua visita è stata accompagnata da un gesto di umiltà, evidente nel modo in cui ha parlato ai presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale o motivazione, solo un messaggio diretto e spontaneo.

Rao ha ribadito di essere orgoglioso dell’esperienza vissuta a Bari, una piazza calda e passionale che gli ha permesso di crescere sia dal punto di vista calcistico che umano. Il classe 2006 ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia biancorossa, diventando uno dei giovani più interessanti del campionato cadetto grazie alle sue qualità tecniche, alla velocità e alla capacità di saltare l’uomo. Nel suo messaggio non sono mancate anche delle scuse rivolte a chi si è sentito deluso o ferito da alcune situazioni legate al rapporto tra Bari e Napoli. Un gesto di maturità da parte di un ragazzo ancora molto giovane, ma già abituato a convivere con aspettative importanti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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