Bosco della droga inseguimento di notte | arrestati due pusher Sequestrati cocaina hashish e machete

Due giovani pusher sono stati arrestati nel bosco dopo un inseguimento notturno con i carabinieri. Durante la fuga tra la vegetazione, sono stati trovati con cocaina, hashish, denaro contante e un machete. La polizia ha fermato i sospetti poco dopo, recuperando anche l’arma e la droga nascosta tra gli alberi. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’intervento si è concluso con l’arresto dei due giovani, che ora sono in custodia.

Fucecchio, 8 luglio 2026 – Hanno tentato di dileguarsi tra la vegetazione nel cuore della notte, sperando di sfuggire al controllo dei carabinieri. Una fuga, tuttavia, durata pochi istanti, conclusa con l’ arresto di due giovani pusher e il sequestro di droga, denaro contante e perfino un machete. L’operazione è scattata nella notte del primo luglio nel cuore delle Cerbaie – l’ormai famoso bosco della droga – a ridosso della località “ Le Vedute ”, dove i carabinieri della compagnia di Empoli, supportati dallo squadrone elitrasportato cacciatori Sardegna e dal nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, stavano conducendo da giorni servizi mirati di osservazione e pattugliamento per contrastare lo spaccio di stupefacenti e il dilagare del contesto criminale alimentato dalle attività illecite legate al mercato delle droghe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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