Sentinella pusher e addetto alle consegne nel bosco | arrestati con machete e droga pronta per lo spaccio
Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha eseguito un blitz nelle zone boschive di Turate, arrestando tre uomini. Durante l’operazione sono stati sequestrati un machete e droga pronta per lo spaccio. Le autorità hanno fermato le tre persone, ritenute responsabili di gestire attività di distribuzione di sostanze stupefacenti tra gli alberi e i cespugli della zona.
Blitz antidroga della polizia di Stato nelle aree boschive di Turate, dove ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobile di Como hanno arrestato tre uomini accusati di gestire un’attività di spaccio tra la vegetazione.In manette sono finiti un 29enne, un 30enne e un 38enne, tutti cittadini.🔗 Leggi su Quicomo.it
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