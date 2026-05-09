Sentinella pusher e addetto alle consegne nel bosco | arrestati con machete e droga pronta per lo spaccio

Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha eseguito un blitz nelle zone boschive di Turate, arrestando tre uomini. Durante l’operazione sono stati sequestrati un machete e droga pronta per lo spaccio. Le autorità hanno fermato le tre persone, ritenute responsabili di gestire attività di distribuzione di sostanze stupefacenti tra gli alberi e i cespugli della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui