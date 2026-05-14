Due 20enni arrestati per droga sequestrati oltre 100 grammi di cocaina e hashish

Due giovani di 20 anni sono stati arrestati in due diverse località del Lazio con oltre un etto di droga tra cocaina e hashish. Durante i controlli, sono stati trovati in possesso di più di 100 grammi di sostanze stupefacenti. I fermati sono un 22enne a Canino e un 26enne a Caprarola. Entrambi sono stati portati in caserma e accusati di detenzione ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato le sostanze trovate.

Trovati con oltre un etto di droga, tra cocaina e hashish, e arrestati. A finire in manette un 22enne e un 26enne, rispettivamente a Canino e Caprarola.Cocaina e hashish a CaninoA Canino i carabinieri, durante i pattugliamenti del territorio nella tarda serata di domenica 3 maggio, hanno notato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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