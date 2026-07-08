Borsa Europa in rosso con lo scontro Usa-Iran

Le borse europee chiudono in calo a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, mentre Teheran ha colpito Kuwait e Bahrain. I mercati sono stati influenzati da queste escalation, con i prezzi di petrolio e gas in aumento. Tutti i principali indici europei hanno registrato perdite, in conseguenza delle tensioni in Medio Oriente.

I nuovi attacchi Usa all’Iran e Teheran che colpisce Kuwait e Bahrain riaccendo la polveriera in Medioriente e allarmano le Borse I listini viaggiano tutti in rosso sulle rinnovate tensioni, con il petrolio e il gas in rialzo. Il wti sale del 4,6% a 72,6 dollari e il brent del 4,5% a 77,5 dollari al barile con il presidente americano Donald Trump che attacca l’iran e dice che il cessate il fuoco è finito. Ad Amsterdam, invece, i contratti Ttf puntano i 49 euro con un +5%. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, perde l’1,2% con immobiliare e industriali sotto pressione mentre tiene l’energia. Tra le singole Piazze, Milano cede l’1,3%, Parigi l’1,49%, Francoforte l’1,57%, Madrid l’1,66%, Londra l’1,19%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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