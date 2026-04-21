Borsa | l' Europa chiude in calo con lo sguardo all' Iran e alla Fed

Le borse europee hanno concluso le contrattazioni in perdita, mentre gli investitori restano in attesa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Si monitorano anche le possibili decisioni riguardanti lo sblocco dello stretto di Hormuz, una zona strategica per il traffico marittimo. La giornata è stata caratterizzata da una certa cautela, con gli operatori che seguono da vicino gli sviluppi diplomatici e le indicazioni provenienti dalla Federal Reserve.

Le Borse europee chiudono in calo mentre si attendono i colloqui tra Usa e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz. L'attenzione si concentra sulle prime parole del presidente designato della Fed, Kevin Warsh, nell'audizione di conferma al Comitato bancario del Senato. Uno scenario che ha alimentato il rialzo dei titoli di Stato. In flessione Parigi (-1,14%), Londra (-1,01%) e Francoforte (-0,6%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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