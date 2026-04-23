Le borse europee hanno terminato le contrattazioni con segnali di incertezza, in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Le negoziazioni tra le due parti non hanno portato a progressi, mentre le tensioni nello stretto di Hormuz continuano a influenzare i mercati finanziari. La sospensione delle trattative e la presenza di forze militari nella regione contribuiscono a mantenere il clima di instabilità.

Le Borse europee chiudono nel segno dell'incertezza con lo stallo tra Usa e Iran e le tensioni che non si allentano nello stretto di Hormuz. Francoforte segna un -0,16% con il Dax a 24.155 punti. Anche Londra è negativa con il Ftse 100 che cede lo 0,19% a 10.457 punti. Tiene Parigi che archivia la giornata in rialzo dello 0,87% con il Cac 40 a 8.227 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: l'Europa chiude incerta con lo stallo tra Usa e Iran

Siamo a un passo dalla guerra totale tra USA e Iran

Notizie correlate

Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla FedLe Borse europee chiudono in calo mentre si attendono i colloqui tra Usa e Iran e l'eventuale sblocco dello stretto di Hormuz.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Borsa: l'Europa chiude in calo con lo sguardo all'Iran e alla Fed; L'Europa chiude in rosso, ma volano i titoli energetici; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,3%) nonostante il rally di Amplifon (+5%). Bene anche Mediobanca-Mps; Le Borse festeggiano la riapertura di Hormuz, petrolio affonda a New York (-11,5%). Per Milano settimana record.

Borsa: l'Europa chiude incerta con lo stallo tra Usa e Iran(ANSA) - MILANO, 23 APR - Le Borse europee chiudono nel segno dell'incertezza con lo stallo tra Usa e Iran e le tensioni che non si allentano nello stretto di Hormuz. Francoforte segna un -0,16% con i ... altoadige.it

Borse 26 marzo | L’Europa chiude in calo, il Brent torna sopra i 105 dollari al barile. Trump: pensavo a conseguenze peggioriGli investitori dubitano che una soluzione negoziale tra Usa e Iran sia imminente, dopo che Teheran ha rimandato al mittente la proposta di Washington e posto sul piano cinque punti. Milano chiude in ... corriere.it

Lufthansa lancia tariffa super low cost: solo borsa inclusa - facebook.com facebook

#Tesla perde circa il 14% da inizio anno in borsa, ma mantiene una capitalizzazione di mercato (1.450 miliardi) di gran lunga superiore ai competitor come Toyota (261 mld), Volkswagen (45 mld) e Ford (50,6 mld) Per @DivesTech di Wedbush Securities, cont x.com