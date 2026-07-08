Due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in una polveriera di un'azienda pirotecnica a Sant’Anatolia di Borgorose. Tra le vittime ci sono un uomo e sua madre. Nel 2023 si sono già verificati altri incidenti con tre decessi complessivi.

RIETI - Esplosione a Sant'Anatolia di Borgorose in una polveriera di un'azienda pirotecnicai: da quanto emerso al momento, ci sarebbero due persone decedute. Si tratta di un uomo di 30 anni, Simone Colle, e di una donna, sua madre (60). I feriti Le esplosioni sono state tre, alle 9.08 di questa mattina - 8 luglio - nella frazione di Borgorose, alla pirotecnica Mattei. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze. I morti sono due ma ci sarebbero anche altre persone ferite. A esplodere una delle casematte a servizio della pirotecnica. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è ben visibile anche una densa colonna di fumo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Borgorose, esplosione in una azienda pirotecnica: morti Simone Colle e sua madre. Ci sarebbero diversi feriti. Nel 2023 persero la vita 3 persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Borgorose, esplosione in una azienda pirotecnica: morti madre e figlio. Ci sarebbero diversi feriti. Nel 2023 persero la vita 3 personeUn’esplosione si è verificata in una polveriera di un’azienda pirotecnica a Sant’Anatolia di Borgorose.

Leggi anche: Esplosione in azienda pirotecnica nel Reatino, due morti. Nel 2023 un altro incidente

Rieti, esplosione in una fabbrica pirotecnica: due mortiA Sant’Anatolia di Borgorose (Rieti) questa mattina è avvenuta una violenta esplosione in una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, durante le ricerche sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei ... corrierenazionale.it

Borgorose, esplosione in una azienda pirotecnica: morti madre e figlio. Ci sarebbero diversi feritiRIETI - Esplosione a Sant'Anatolia di Borgorose in una polveriera di un'azienda pirotecnicai: da quanto emerso al momento, ci sarebbero ... msn.com